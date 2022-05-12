RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швеція прийме рішення про вступ до НАТО 16 травня і відразу подасть заявку на членство, - Expressen

Фото: Швеція прийме рішення про вступ до НАТО 16 травня і відразу подасть заявку на членство (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 16 травня, уряд Швеції проведе позачергове засідання, на якому буде прийнято офіційне рішення щодо заявки країни в НАТО. Відразу після засідання, якщо не виникнуть непередбачені обставини, заявка буде подана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.

Сьогодні шведські соціал-демократи проведуть останнє засідання щодо членства в НАТО.

Завтра група з аналізу політики безпеки, до якої входять представники всіх парламентських партій, завершить роботу над своїм звітом, який буде представлений вже завтра.

Чіткої заяви про те, що Швеція повинна вступити в НАТО, не буде, але висновок, за словами кількох джерел, з'явиться між рядків. Очікується, що Ліва партія і Партія зелених, які виступають проти членства в НАТО, збережуть свою позицію.

Нагадаємо, сьогодні президент і прем'єр-міністр Фінляндії Саулі Нійністе і Санна Марін підтримали вступ країни до НАТО.

Напередодні Британія уклала взаємні гарантії безпеки з Фінляндією та Швецією.

Згідно з даними видання Spiegel, процедура затвердження Швеції та Фінляндії до складу НАТО може бути завершена протягом декількох тижнів після подачі заявки.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеція