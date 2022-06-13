Швеция предприняла шаги для разрешения спора с Турцией по НАТО, - Столтенберг
Швеция предприняла важные шаги для удовлетворения требований Турции по одобрению заявки страны на присоединение к НАТО. В частности страна начала менять свое антитеррористическое законодательство.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGardian.
"Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательств. И Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружений отражала будущий статус члена НАТО с новыми обязательствами перед союзниками", - сказал он.
Генсек Альянса добавил, что это два важных шага для решения проблем, затронутых Турцией.
Ранее генсек НАТО заявлял, что переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс продолжатся после 30 июня.
При этом Анкара опубликовала официальные требования, без соблюдения которых она будет блокировать вступление скандинавских стран в НАТО.
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