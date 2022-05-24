Турция опубликовала официальные требования для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Власти Турции опубликовали официальные требования, без соблюдения которых они будут блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, турецкая сторона требует от Швеции прекратить поддерживать Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт турецкого правительства.

"В соответствии с принципом коллективной безопасности НАТО Турция ожидает конкретных заверений от Швеции, которая поддерживает террористические организации", – говорится в сообщении.

Турецкая сторона подчеркивает, что шведские власти принимают членов террористических организаций, с которыми борется Турция, на министерском уровне, и поддерживают их деятельность внутри страны.

“Хотя наша страна проводит политику открытых дверей НАТО, она продолжает верить, что члены альянса и страны-кандидаты должны сотрудничать на высоком уровне в борьбе с терроризмом, как и во всех других сферах. Швеция, подавшая заявку на членство, ожидается, что она сделает принципиальные шаги и предоставит конкретные гарантии по поводу заботы о безопасности Турции. Турция ожидает конкретных заверений от Швеции, которая поддерживает террористические организации, согласно принципу коллективной безопасности НАТО”, - говорится в заявлении.

Кроме этого, в заявлении напомнили, что шведское правительство ввело эмбарго против Турции на поставку оружия. Это произошло после операции "Источник мира".