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Швеція вжила кроків для вирішення суперечки з Туреччиною щодо НАТО, - Столтенберг

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 18:46
Швеція вжила кроків для вирішення суперечки з Туреччиною щодо НАТО, - Столтенберг Фото: Єнс Столтенберг (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Швеція зробила важливі кроки для задоволення вимог Туреччини щодо схвалення заявки країни на приєднання до НАТО. Зокрема країна почала змінювати своє антитерористичне законодавство.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGardian.

"Я вітаю той факт, що Швеція вже почала змінювати своє антитерористичне законодавств. І Швеція забезпечить, щоб правова база для експорту озброєнь відображала майбутній статус члена НАТО з новими зобов'язаннями перед союзниками", - сказав він.

Генсек Альянсу додав, що це два важливих кроки для вирішення проблем, порушених Туреччиною.

Раніше генсек НАТО заявляв, що переговори про вступ Швеції і Фінляндії до Альянсу продовжаться після 30 червня.

При цьому Анкара опублікувала офіційні вимоги, без дотримання яких вона блокуватиме вступ скандинавських країн до НАТО.

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