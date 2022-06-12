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Переговоры по Швеции и Финляндии продолжатся после саммита в Мадриде, - генсек НАТО

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Хельсинки, Воскресенье 12 июня 2022 17:11
Переговоры по Швеции и Финляндии продолжатся после саммита в Мадриде, - генсек НАТО Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Саммит НАТО в Мадриде, который состоится в конце месяца, не является крайним сроком для вступления Финляндии и Швеции. Переговоры продолжатся после 30 июня.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Финляндию, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Столтенберг отметил, что понимает опасения Турции в области безопасности и терроризма. Поэтому переговоры продолжатся, а скандинавские страны должны получить шанс.

"Турция страдает от терроризма больше, чем другие союзники по НАТО. Мадридский саммит не является крайним сроком для принятия заявок в НАТО от Швеции и Финляндии", - сказал он.

Напомним, Турция требует письменных гарантий от Финляндии и Швеции перед тем, как она согласится на их вступление в НАТО.

При этом Анкара опубликовала официальные требования, без соблюдения которых она будет блокировать вступление скандинавских стран в НАТО.

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НАТО Йенс Столтенберг Швеция Турция Финляндия
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