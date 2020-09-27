Швеция предложила посредничество в разрешении кризиса в Беларуси

Швеция призывает власти Беларуси прекратить репрессии против оппозиции и начать с ней диалог. Власти страны готовы помочь в урегулировании белорусского кризиса.

Об этом в субботу заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен во время своего выступления на Генассамблее ООН.

"Швеция обеспокоена ситуацией в Беларуси после выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни честными. Растущие репрессии против мирных демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции недопустимы", - заявил он.

Левен добавил, что Швеция "солидарна с белорусским народом в его стремлении реализовать свои основные демократические права".

"Мы продолжаем призывать белорусское руководство прекратить репрессии и начать настоящий диалог с оппозицией. Мы готовы способствовать такому диалогу", - сообщил глава правительства Швеции.

Он также сказал, что Швеция в 2021 году примет на себя председательство в ОБСЕ, главным приоритетом которого будет "работа над урегулированием конфликтов".

Кроме этого, Левен заявил, что незаконная аннексия Россией Крыма и Севастополя, а также агрессия на востоке Украины являются серьезными нарушениями международного права.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон назвал происходящее в Беларуси кризисом власти. Он считает, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти поста президента.