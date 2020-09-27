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Агрессия России в Украине угрожает глобальной безопасности, - премьер Швеции

Швеция , Воскресенье 27 сентября 2020 07:35
Агрессия России в Украине угрожает глобальной безопасности, - премьер Швеции
Фото: Стефан Левен (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, чтонНезаконная аннексия Россией Крыма и Севастополя и агрессия на востоке Украины являются серьезными нарушениями международного права. Он указал на то, что Европейский союз четко заявляет о необходимости имплементации Минских договоренностей.

Видеообращение Левена транслировалось на сайте ООН.

"Незаконная аннексия Россией Крыма и Севастополя и агрессия на востоке Украины являются серьезными нарушениями международного права и бросают вызов глобальной безопасности и вызывают человеческие страдания", - заявил он.

По словам Левена Европейский Союз четко заявляет о необходимости имплементации Минских договоренностей.

Отдельно он отметил, что Швеция в 2021 году примет на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и главным приоритетом будет "работа над урегулированием конфликтов".

"Европейский порядок в контексте безопасности должен выполняться, а не пересматриваться", - подчеркнул он.

Напомним, первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова рассказала, что платформа по деоккупации Крыма будет вмещать мероприятия на разных уровнях. Украина предлагает провести платформу в День сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля.

По словам Джапаровой, Россию также пригласят участвовать в международной платформе по деоккупации Крыма, но в Украине сомневаются, что РФ присоединится к этой инициативе.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что эта платформа создается для структурирования международных усилий по деоккупации Крыма.

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