Швеция предлагает помощь в расследовании авиакатастрофы МАУ

Швеция готова предоставить помощь в расследовании авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленский, передает Офис президента.

Сообщается, что Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции в результате авиакатастрофы в Иране. Он также отметил готовность максимально приобщиться к расследованию.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное", - заявил Зеленский.

Со своей стороны Стефан Левен тоже выразил соболезнования и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными способами в обеспечении прозрачного расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран официально пригласил США и Украину к расследованию катастрофы МАУ. После трагедии официальные уведомления были направлены Украине и США, как стране, где находится штаб-квартира Boeing. Кроме того, уведомления были направлены Швеции и Канаде.

Отметим, в результате авиакатастрофы, среди прочих, погибли восемь граждан Швеции.