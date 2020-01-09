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Иран опроверг отказ передавать черные ящики самолета МАУ

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 13:25
Иран опроверг отказ передавать черные ящики самолета МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Официальный Тегеран не исключает сотрудничество с Boeing

После авиакатастрофы в Иране официальный Тегеран не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing, а сообщения в СМИ были неверными. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба ведомства.

В частности, Абедзаде раскритиковал вчерашнюю информацию об отказе Ирана передавать черные ящики и сотрудничать с США и Boeing. Он также назвал эти данные ложными, а информацию в СМИ - ошибкой журналистов.

Напомним, вчера появилась информация о том, что Иран не передаст черные ящики разбившегося самолета компании Boeing. Слова об отказе приписывали главе Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Также сообщалось, что расшифровка данных бортовых самописцев украинского самолета Boeing 737 будет проводиться в Иране.

"Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране", - заявил начальник департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации авиации Ирана Хасан Резаифар.

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