Швеція посилює заходи безпеки на тлі зростаючої загрози через спалення Корану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Останніми тижнями в Швеції відбулося кілька акцій протесту, під час яких спалювали чи іншим чином оскверняли Коран. Це призвело до напруження у відносинах країни з мусульманським світом.

У понеділок, 31 липня Організація ісламського співробітництва, яка складається з 57 країн, зібралася на позачергову сесію, щоб обговорити останні події та рішуче засудила спалення Корану. Організація закликала країни-члени вжити відповідних заходів, політичних чи економічних, у країнах, де оскверняється Коран.

Очільник шведського уряду заявив, що радикальні зміни до законів про свободу слова не розглядаються. Однак, парламентарі вивчають можливості законодавно обмежити можливість проведення акцій із публічних спаленням Корану.

"У вільній країні, як Швеція, ви маєте велику свободу. Але з таким великим ступенем свободи приходить і великий ступінь відповідальності. Це може бути законно, але все ж жахливо. Ми намагаємося підтримувати поважний тон з усіма країнами та народами", - сказав Крістерссон.

Наслідки акцій протесту зі спаленням Корану в Швеції

20 липня сотні протестувальників в Іраку, на знак протесту проти акції з осквернення Корану в Стокгольмі, взяли штурмом посольство Швеції в Багдаді і підпалили його. Уряд Іраку засудив такі дії, однак наказав послу скандинавської країни залишити Багдад.

Шведська полція оголосила про проведення спецзаходів національного рівня через погіршення ситуації з безпекою та підвищення ризику терористиних актів.