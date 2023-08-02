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Швеция усиливает меры безопасности на фоне растущей угрозы из-за сожжения Корана

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Швеция, Среда 02 августа 2023 04:04
Швеция усиливает меры безопасности на фоне растущей угрозы из-за сожжения Корана Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Шведское правительство временно усилит внутреннюю безопасность и пограничный контроль, предоставив полиции более широкие полномочия останавливать и обыскивать людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

В последние недели в Швеции прошло несколько акций протеста, во время которых сжигали или иным образом оскверняли Коран. Это привело к напряжению в отношениях страны с мусульманским миром.

В понедельник, 31 июля, Организация исламского сотрудничества, состоящая из 57 стран, собралась на внеочередную сессию, чтобы обсудить последние события и решительно осудила сожжение Корана. Организация призвала страны-члены принять соответствующие меры, политические или экономические, в странах, где оскверняется Коран.

Глава шведского правительства заявил, что радикальные изменения в законы о свободе слова не рассматриваются. Однако парламентарии изучают возможности законодательно ограничить возможность проведения акций с публичным сожжением Корана.

"В свободной стране, как Швеция, вы имеете большую свободу. Но с такой большой степенью свободы приходит и большая степень ответственности. Это может быть законно, но все же ужасно. Мы стараемся поддерживать серьезный тон со всеми странами и народами", - сказал Кристерссон. .

Последствия акций протеста с сожжением Корана в Швеции

20 июля сотни протестующих в Ираке, в знак протеста против акции по осквернению Корана в Стокгольме, взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Правительство Ирака осудило такие действия, однако приказало послу скандинавской страны покинуть Багдад.

Шведская полиция объявила о проведении спецмер национального уровня из - за ухудшения ситуации с безопасностью и повышения риска террористических актов.

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