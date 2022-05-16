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Швеция подает заявку на вступление в НАТО, - решение правительства

Фото: премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Правительство Швеции официально приняло решение о вступлении в НАТО. Заявка будет подана в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание SVT.

Как заявила на пресс-конференции премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, в ближайшее время страна подаст заявку на вступление в НАТО.

"Мы выходим из одной эпохи и переходим в другую. Мы сообщим НАТО, что хотим стать членом Альянса", - отметила она.

По ее словам, посол Швеции в НАТО в ближайшее передаст намерение Стокгольма присоединиться к оборонному альянсу. Заявка будет подана вместе с Финляндией.

Кроме того, правительство также одобрило законопроект, который позволит получать военную поддержку от всех стран ЕС и НАТО.

В то же время лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил, что это будет историческим решением.

Напомним, ранее правящая Социал-демократическая партия Швеции поддержала вступление в НАТО при условии, что на ее территории не будет размещаться ядерное оружие.

Накануне руководство Финляндии официально объявило о намерении подать заявку на вступление в НАТО.

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НАТОШвеция