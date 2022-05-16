Швеция подает заявку на вступление в НАТО, - решение правительства

Как заявила на пресс-конференции премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, в ближайшее время страна подаст заявку на вступление в НАТО.

"Мы выходим из одной эпохи и переходим в другую. Мы сообщим НАТО, что хотим стать членом Альянса", - отметила она.

По ее словам, посол Швеции в НАТО в ближайшее передаст намерение Стокгольма присоединиться к оборонному альянсу. Заявка будет подана вместе с Финляндией.

Кроме того, правительство также одобрило законопроект, который позволит получать военную поддержку от всех стран ЕС и НАТО.

В то же время лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил, что это будет историческим решением.