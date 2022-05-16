Швеція подає заявку на вступ до НАТО, - рішення уряду

Як заявила на прес-конференції прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, найближчим часом країна подасть заявку на вступ до НАТО.

"Ми виходимо з однієї епохи і переходимо в іншу. Ми повідомимо НАТО, що хочемо стати членом Альянсу", - зазначила вона.

За її словами, посол Швеції в НАТО найближчим часом передасть намір Стокгольму приєднатися до оборонного альянсу. Заявка буде подана разом із Фінляндією.

Крім того, уряд також схвалив законопроект, який дозволить отримувати військову підтримку від усіх країн ЄС та НАТО.

У той же час лідер Помірної коаліційної партії Ульф Крістерссон заявив, що це буде історичним рішенням.