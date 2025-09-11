Швеція планує виділити ще 7,5 млрд доларів на військову допомогу Україні

За його словами, значна частина витрат буде розподілена через Шведське агентство оборонних матеріалів, наприклад, на закупівлі додаткових артилерійських систем Archer, які вже використовуються українськими військами у війні з Росією.

Йонсон також зазначив, що після вторгнення російських безпілотників на територію Польщі Швеція висловила солідарність та готова надати країні військові ресурси, якщо це буде необхідно.

"Ми негайно зв’язалися з міністром оборони Польщі та заявили, що готові надати ресурси, якщо Польща виявить у цьому зацікавленість", - сказав шведський міністр, додавши, що будь-яка така підтримка буде координуватися в рамках НАТО.