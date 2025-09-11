UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Швеція планує виділити ще 7,5 млрд доларів на військову допомогу Україні

Фото: міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Швеція планує виділити 70 млрд крон (7,5 млрд доларів) на військову допомогу Україні протягом найближчих двох років.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, значна частина витрат буде розподілена через Шведське агентство оборонних матеріалів, наприклад, на закупівлі додаткових артилерійських систем Archer, які вже використовуються українськими військами у війні з Росією.

Йонсон також зазначив, що після вторгнення російських безпілотників на територію Польщі Швеція висловила солідарність та готова надати країні військові ресурси, якщо це буде необхідно.

"Ми негайно зв’язалися з міністром оборони Польщі та заявили, що готові надати ресурси, якщо Польща виявить у цьому зацікавленість", - сказав шведський міністр, додавши, що будь-яка така підтримка буде координуватися в рамках НАТО.

Допомога Україні від Швеції

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Швеція надасть Україні озброєння на 836 млн доларів у рамках чергового пакета військової допомоги.

Зокрема, країна в рамках пакета допомоги закупить 18 нових систем Archer і додаткові боєприпаси калібру 155 мм на суму 327 млн доларів. Таким чином, загалом в України буде вже 44 таких артилерійських системи. Українські воїни підтвердили їхню ефективність проти російських цілей.

Також Швеція закупить матеріальні засоби на суму 190 млн доларів у морській сфері. Йдеться про мобільні прибережні радіолокаційні системи, нові судна забезпечення з гранатометами та безпілотними системами. 32 передані катери Combat boat 90 отримають додаткові датчики, озброєння і радари.

Окрім того, Швеція надасть 500 мотоциклів та обладнання для підтримки авіабаз - вантажівки і трактори - на суму 12,7 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвеціяДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні