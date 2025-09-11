Швеція планує виділити ще 7,5 млрд доларів на військову допомогу Україні

Швеція планує виділити 70 млрд крон (7,5 млрд доларів) на військову допомогу Україні протягом найближчих двох років.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, значна частина витрат буде розподілена через Шведське агентство оборонних матеріалів, наприклад, на закупівлі додаткових артилерійських систем Archer, які вже використовуються українськими військами у війні з Росією.
Йонсон також зазначив, що після вторгнення російських безпілотників на територію Польщі Швеція висловила солідарність та готова надати країні військові ресурси, якщо це буде необхідно.
"Ми негайно зв’язалися з міністром оборони Польщі та заявили, що готові надати ресурси, якщо Польща виявить у цьому зацікавленість", - сказав шведський міністр, додавши, що будь-яка така підтримка буде координуватися в рамках НАТО.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Швеція надасть Україні озброєння на 836 млн доларів у рамках чергового пакета військової допомоги.
Зокрема, країна в рамках пакета допомоги закупить 18 нових систем Archer і додаткові боєприпаси калібру 155 мм на суму 327 млн доларів. Таким чином, загалом в України буде вже 44 таких артилерійських системи. Українські воїни підтвердили їхню ефективність проти російських цілей.
Також Швеція закупить матеріальні засоби на суму 190 млн доларів у морській сфері. Йдеться про мобільні прибережні радіолокаційні системи, нові судна забезпечення з гранатометами та безпілотними системами. 32 передані катери Combat boat 90 отримають додаткові датчики, озброєння і радари.
Окрім того, Швеція надасть 500 мотоциклів та обладнання для підтримки авіабаз - вантажівки і трактори - на суму 12,7 млн доларів.