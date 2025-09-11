Швеция планирует выделить еще 7,5 млрд долларов на военную помощь Украине

По его словам, значительная часть расходов будет распределена через Шведское агентство оборонных материалов, например, на закупки дополнительных артиллерийских систем Archer, которые уже используются украинскими войсками в войне с Россией.

Йонсон также отметил, что после вторжения российских беспилотников на территорию Польши Швеция выразила солидарность и готова предоставить стране военные ресурсы, если это будет необходимо.

"Мы немедленно связались с министром обороны Польши и заявили, что готовы предоставить ресурсы, если Польша проявит в этом заинтересованность", - сказал шведский министр, добавив, что любая такая поддержка будет координироваться в рамках НАТО.