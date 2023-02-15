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Швеція підтримує створення коаліції щодо постачання винищувачів Україні

Фото: прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Швеція виступає за створення міжнародної коаліції держав, яка б приймала рішення з приводу постачання винищувачів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона на спільній пресконференції із президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, на зустрічі у Брюсселі, коли йшлося про винищувачі для України, багато країн сказали: "Ми не виключаємо цього. Не час для такого виключення".

"Але маємо водночас визнати, що міжнародна коаліція, яка має бути створена, буде приймати певні кроки. Ми абсолютно розуміємо, що для України це не повинно розтягуватися в часі", - сказав Крістерссон.

Окрім того, прем'єр Швеції зазначив, що відправка шведської артилерійської системи Archer Україні відбудуться якомога швидше. При цьому він відмовився називати точні дати постачання і зазначив, що існують практичні питання, пов’язані, зокрема, з підготовкою.

Нагадаємо, що сьогодні Крістерссон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Додамо, що раніше президент попросив Швецію надати Україні винищувач Jas 39 Gripen, але Стокгольм відмовився.

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