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Швеция поддерживает создание коалиции по поставкам истребителей Украине

Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Швеция выступает за создание международной коалиции государств, которая принимала бы решение по поводу поставки истребителей для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, на встрече в Брюсселе, когда речь шла об истребителях для Украины, многие страны сказали: "Мы не исключаем этого. Не время для такого исключения".

"Но должны одновременно признать, что международная коалиция, которая должна быть создана, будет принимать определенные шаги. Мы абсолютно понимаем, что для Украины это не должно растягиваться во времени", - сказал Кристерссон.

Кроме того, премьер Швеции отметил, что отправка шведской артиллерийской системы Archer Украине состоится как можно скорее. При этом он отказался называть точные даты поставки и отметил, что существуют практические вопросы, связанные, в частности, с подготовкой.

Напомним, сегодня Кристерссон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее президент попросил Швецию предоставить Украине истребитель Jas 39 Gripen, но Стокгольм отказался.

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