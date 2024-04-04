Швеція підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Кандидатури на пост генсека НАТО

Наприкінці жовтня минулого року Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Йєнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.

Також прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена на посаді генерального секретаря НАТО, про таке бажання заявив міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш та президент Румунії Клаус Йоханніс.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте отримав підтримку 28 із 32 країн, щоб стати новим генеральним секретарем НАТО.

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