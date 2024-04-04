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Швеция поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швеция хочет видеть действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

Полномочия Йенса Столтенберга в качестве генсека НАТО истекают 1 октября, и ожидается, что его место займет новый генеральный секретарь. Решение о новом генеральном секретаре принимается консенсусом.

"Рютте - мудрый лидер с солидным опытом. Во времена растущей неопределенности и ухудшающейся ситуации в сфере безопасности нам нужна сильная НАТО, которая способствует безопасности всех союзников путем сдерживания и обороны, а также продвигает мир и свободу", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

 

Кандидатуры на пост генсека НАТО

В конце октября прошлого года Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО.

Также премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в должности генерального секретаря НАТО, о таком желании заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте получил поддержку 28 из 32 стран, чтобы стать новым генеральным секретарем НАТО.

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ШвецияНАТОМарк Рютте