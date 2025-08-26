UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Швеція першою в ЄС виділяє для України фіндопомогу в рамках Ukraine Facility

Фото: Бенджамін Доуса, міністр міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Швеція виділила для українського бюджету 750 млн шведських крон (66,4 млн євро) у рамках програми Ukraine Facility. Це перший подібний випадок.

Про це заявив міністр з міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Доуса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"Швеція продовжує збільшувати свою підтримку України, і з цією новою угодою стає першою країною ЄС, яка надає додаткові кошти через Ukraine Facility для зміцнення національного бюджету країни", - розповів Доуса.

Він наголосив, що економічна стабільність є необхідною умовою, щоб Україна могла продовжувати виплачувати зарплати та пенсії, а також забезпечувати роботу охорони здоров'я, шкіл і соціальних служб.

"Це важливо для стійкості України та здатності продовжувати захищатися від російської агресії. Я дуже пишаюся тим, що Швеція, будучи першою країною, робить цей крок і відкриває шлях для інших держав, як усередині ЄС, так і за його межами", - зазначив міністр.

Ukraine Facility

Варто зауважити, що Ukraine Facility - це механізм для фінансової підтримки України у відновленні, модернізації та стабілізації економіки.

У рамках такої програми Україна отримує кошти від Євросоюзу за умови виконання заздалегідь узгоджених реформ.

Відмінність Швеції в тому, що вона першою серед країн ЄС виділила додаткові кошти понад раніше узгоджені суми безпосередньо через цей інструмент.

8 серпня стало відомо, що Рада ЄС затвердила передачу Україні понад 3 млрд євро в рамках Ukraine Facility.

