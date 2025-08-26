Швеция первой в ЕС выделяет для Украины финпомощь в рамках Ukraine Facility

Швеция выделила для украинского бюджета 750 млн шведских крон (66,4 млн евро) в рамках программы Ukraine Facility. Это первый подобный случай.
Об этом заявил министр по международному сотрудничеству в сфере развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.
"Швеция продолжает увеличивать свою поддержку Украины, и с этим новым соглашением становится первой страной ЕС, предоставляющей дополнительные средства через Ukraine Facility для укрепления национального бюджета страны", - рассказал Доуса.
Он отметил, что экономическая стабильность является необходимым условием, чтобы Украина могла продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также обеспечивать работу здравоохранения, школ и социальных служб.
"Это важно для устойчивости Украины и способности продолжать защищаться от российской агрессии. Я очень горжусь тем, что Швеция, будучи первой страной, делает этот шаг и открывает путь для других государств, как внутри ЕС, так и за его пределами", - отметил министр.
Стоит заметить, что Ukraine Facility - это механизм для финансовой поддержки Украины в восстановлении, модернизации и стабилизации экономики.
В рамках такой программы Украина получает средства от Евросоюза при условии выполнения заранее согласованных реформ.
Отличие Швеции в том, что она первой среди стран ЕС выделила дополнительные средства сверх ранее согласованных сумм напрямую через этот инструмент.
8 августа стало известно, что Совет ЕС утвердил передачу Украине более 3 млрд евро в рамках Ukraine Facility.