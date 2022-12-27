Швеція передасть Україні шість модульних мостів для деокупованих областей

Про це заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ЦТС .

"Швеція розпочала процес надання допомоги Україні для забезпечення критично необхідних 6 модульних мостів. Наразі триває підготовка до організації транспортування", - заявив Івко.

Він також наголосив, що Чехія на додачу до вже надісланих в Україну 6 тимчасових мостів планує передати ще 12 одиниць.

Також 10 мостів, якими можуть пересуватися важкі транспортні засоби, відправила Норвегія. Їхнє прибуття в Україну очікується в січні. Раніше 3 тимчасові мости надала Франція. Кожен із французьких мостів спроектований за індивідуальними параметрами, під конкретний об'єкт.