Швеція передасть Україні шість модульних мостів для деокупованих областей

Швеція стане четвертою європейською країною, яка надасть українським шляховикам тимчасові мостові конструкції для відновлення руху транспорту.
Про це заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ЦТС.
"Швеція розпочала процес надання допомоги Україні для забезпечення критично необхідних 6 модульних мостів. Наразі триває підготовка до організації транспортування", - заявив Івко.
Він також наголосив, що Чехія на додачу до вже надісланих в Україну 6 тимчасових мостів планує передати ще 12 одиниць.
Також 10 мостів, якими можуть пересуватися важкі транспортні засоби, відправила Норвегія. Їхнє прибуття в Україну очікується в січні. Раніше 3 тимчасові мости надала Франція. Кожен із французьких мостів спроектований за індивідуальними параметрами, під конкретний об'єкт.
Раніше ми писали, що шляховики відновили міст у селі Мартове Чугуївського району Харківської області на Печенізькому водосховищі.
Також повідомлялося, що шляховики на Херсонщині збудували три переправи замість зруйнованих російськими військовими мостів.
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