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Швеція передасть Україні шість модульних мостів для деокупованих областей

Фото: Швеція передасть Україні шість модульних мостів для деокупованих областей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швеція стане четвертою європейською країною, яка надасть українським шляховикам тимчасові мостові конструкції для відновлення руху транспорту.

Про це заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ЦТС.

"Швеція розпочала процес надання допомоги Україні для забезпечення критично необхідних 6 модульних мостів. Наразі триває підготовка до організації транспортування", - заявив Івко.

Він також наголосив, що Чехія на додачу до вже надісланих в Україну 6 тимчасових мостів планує передати ще 12 одиниць.

Також 10 мостів, якими можуть пересуватися важкі транспортні засоби, відправила Норвегія. Їхнє прибуття в Україну очікується в січні. Раніше 3 тимчасові мости надала Франція. Кожен із французьких мостів спроектований за індивідуальними параметрами, під конкретний об'єкт.

Раніше ми писали, що шляховики відновили міст у селі Мартове Чугуївського району Харківської області на Печенізькому водосховищі.

Також повідомлялося, що шляховики на Херсонщині збудували три переправи замість зруйнованих російськими військовими мостів.

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ШвеціяУкравтодор