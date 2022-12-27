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Швеция передаст Украине шесть модульных мостов для деоккупированных областей

Фото: Швеция передаст Украине шесть модульных мостов для деоккупированных областей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швеция станет четвертой европейской страной, которая предоставит украинским дорожникам временные мостовые конструкции для возобновления движения транспорта.

Об этом заявил первый замглавы "Укравтодора" Андрей Ивко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ЦТС.

"Швеция начала процесс оказания помощи Украине для обеспечения критически необходимых 6 модульных мостов. В настоящее время идет подготовка к организации транспортировки", - заявил Ивко.

Он также подчеркнул, что Чехия вдобавок к уже присланным в Украину 6 временным мостам планирует передать еще 12 единиц.

Также 10 мостов, по которым могут передвигаться тяжелые транспортные средства, отправила Норвегия. Их прибытие в Украину ожидается в январе. Ранее 3 временных моста предоставила Франция. Каждый из французских мостов спроектирован по индивидуальным параметрам, под конкретный объект.

Ранее мы писали, что дорожники восстановили мост в селе Мартово Чугуевского района Харьковской области на Печенежском водохранилище.

Также сообщалось, что дорожники в Херсонской области построили три переправы вместо разрушенных российскими военными мостов.

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ШвецияУкравтодор