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Росіяни зруйнували у вересні. У Харківській області відновили міст через водосховище

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Неділя 25 грудня 2022 18:57
Росіяни зруйнували у вересні. У Харківській області відновили міст через водосховище Фото: на Харківщині відновили міст через водосховище (t.me/kharkivoda)
Автор: Константин Широкун

Дорожники відновили міст у селі Мартове Чугуївського району Харківської області на Печенізькому водосховищі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Харківської ОВА.

Міст був знищений окупантами у вересні під час їхнього відступу. Напередодні через міст відновили рух транспорту. Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги та медикаментів мешканцям постраждалих населених пунктів.

Спочатку шляховики демонтували зруйновані конструкції, потім звели нові прогонні балки, провели армування та бетонування нової монолітної плити та тротуарів, влаштували гідроізоляцію, застелили нове асфальтове покриття.

Раніше ми писали, що шляховики у Херсонській області збудували три переправи замість зруйнованих російськими військовими мостів.

Також повідомлялося, що на під'їзді до Чернігова шляховики відновили міст, розташований на міжнародній трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. По ньому окупанти мали намір увірватися до міста.

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Чугуев Харків
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