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Швеція передасть Україні 10 модернізованих танків Leopard 2, - Spiegel

Фото: Швеція передасть Україні 10 модернізованих танків Leopard 2 (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Швеції вирішив приєднатися до танкової коаліції та планує передати Україні 10 модернізованих танків Leopard 2 для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

РБК-Україна повідомляло, що Швеція може відправити Україні частину зі 120 своїх танків Leopard. Країна також готується надати ще один пакет допомоги Києву.

Зазначимо, що прем'єр-міністра Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна виступає за створення міжнародної коаліції держав, яка б ухвалювала рішення з приводу постачання винищувачів для України.

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