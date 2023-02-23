Швеція готова надіслати свої танки Leopard-2 в Україну

Швеція може відправити в Україну частину зі 120 своїх бойових танків Leopard. Скандинавська країна готується надати ще один пакет допомоги, щоб допомогти Києву відобразити російське вторгнення.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пал Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми відкриті для цього і ведемо тісний діалог із цього приводу насамперед із Німеччиною", - сказав Джонсон місцевому інформаційному агентству TT.

Швеція доставила в Україну низку пакетів військової та громадянської допомоги з того часу, як рік тому почалося вторгнення.

Остання партія включає бойові машини піхоти, які, за словами Джонсона, стануть основним внеском країни в Україну з точки зору техніки для наземних бойових дій.

Швеція також готується відправити Україні передову артилерійську систему Archer, і підтримка в шведському парламенті зростає, щоб додатково надати частину приблизно із 120 танків Leopard, які є у країни.