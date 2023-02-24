Швеция передаст Украине 10 модернизированных танков Leopard 2, - Spiegel

Так, Берлин пообещал поставить 14 моделей 2A6 со складов Бундесвера для батальона, который

РБК-Украина сообщало, что Швеция может отправить Украине часть из 120 своих танков Leopard. Страна также готовится предоставить еще один пакет помощи Киеву.

Отметим, что премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна выступает за создание международной коалиции государств, которая принимала бы решение по поводу поставок истребителей для Украины.

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