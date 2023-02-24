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Швеция передаст Украине 10 модернизированных танков Leopard 2, - Spiegel

Фото: Швеция передаст Украине 10 модернизированных танков Leopard 2 (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Швеции решило присоединиться к танковой коалиции и планирует передать Украине 10 модернизированных танков Leopard 2 для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Так, Берлин пообещал поставить 14 моделей 2A6 со складов Бундесвера для батальона, который

РБК-Украина сообщало, что Швеция может отправить Украине часть из 120 своих танков Leopard. Страна также готовится предоставить еще один пакет помощи Киеву.

Отметим, что премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна выступает за создание международной коалиции государств, которая принимала бы решение по поводу поставок истребителей для Украины.

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