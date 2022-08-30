Украина получила от Швеции новый пакет военной помощи: что известно

Украина получила от Швеции новый пакет военной помощи. В него вошло "именно то, что больше всего сейчас нужно на фронте".

"Вчера был в Швеции, сегодня - в Чехии. День вчера был важен. Многие волнения. Все следят за событиями на юге Украины, но наше дипломатическое наступление на севере Европы никто тоже не отменял. Поэтому вчера получили от Швеции очередной пакет военной поддержки. Работали со шведскими коллегами над тем, на что именно будут израсходованы эти деньги для оборонной поддержки Украины", - сказал он.

В то же время по словам Кулебы, были названы конкретные позиции, которые ожидает Украина.

"Мы благодарны им за поддержку. Но мы хотим получить именно то, что больше всего сейчас нужно на фронте и то, что Швеция реально может нам предоставить", - добавил министр.