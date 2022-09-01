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Швеція передасть Україні "важливі інструменти" в новому пакеті військової допомоги, - Резніков

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Четвер 01 вересня 2022 21:19
Швеція передасть Україні "важливі інструменти" в новому пакеті військової допомоги, - Резніков Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі шведським колегою Петером Хультквістом. Сторони обговорили новий пакет військової допомоги ЗСУ від Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в Twitter.

"Чудові новини про новий пакет військової допомоги зі Швеції, які мій друг і колега, голова Міноборони Швеції Петер Хультквіст, підтвердив сьогодні. Низка важливих і цінних інструментів будуть надані нашим військам на лінії фронту. Дорога Швеція, ти допомагаєш нам ... як старим друзям", - написав Резніков за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів про новий пакет військової допомоги Україні від Швеції і заявив, що до нього увійшло "саме те, що найбільше зараз потрібно на фронті".

Також ми писали, що у МЗС Швеції розкрили зміст нового пакету військової допомоги для ЗСУ.

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Міністерство оборони України Україна Швеція Олексій Резніков Військова допомога
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