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Швеция передала Украине партию временных мостов

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Среда 01 марта 2023 16:08
Швеция передала Украине партию временных мостов Фото: Швеция передала Украине партию временных мостов (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Швеция передала Украине 4 катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ. Также Украина получила 14 секций понтонов, которые можно комбинировать в переправы разной длины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

Сообщается, что конструкции уже прибыли в Украину. Их оперативно разгружают, чтобы отправить на необходимую локацию.

Отметим, что временные мосты - это быстрый и эффективный способ восстановить транспортное сообщение деоккупированных регионов с остальной страной.

Также отмечается, что кроме Швеции, конструкции для строительства временных переправ Украине уже передали Чехия, Франция и Норвегия.

Министерство напоминает, что с начала полномасштабной агрессии России на государственных дорогах Украины разрушены 153 моста и путепровода. Уже восстановлен проезд 80 временными переправами.

Напомним, Швеция планирует передать Украине десять танков Leopard типа 2A6 и 2A5.

К тому же, Швеция будет поставлять Украине системы ПВО IRIS-T и Hawk.

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