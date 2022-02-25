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Швеция передает Украине военно-техническую и гуманитарную помощь

Автор: Мария Кучерявец

Швеция передает Украине военно-техническую помощь. Также речь идет и о гуманитарной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в Twitter.

"Швеция оказывает Украине военно-техническую и гуманитарную помощь. Спасибо госпоже премьер-министру Швеции за действенную поддержку. Строим антипутинскую коалицию вместе", - написал он.

Напомним, Украина недавно получила очередную военную поддержку от Канады. Прибыл второй самолет с летальным оружием.

Добавим, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к народам мира через полномасштабное вторжение России в Украину и призвал помочь вооружениями и техникой.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Украине, о ситуации на Донбассе и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийШвецияВоенная помощьВторжение России в Украину