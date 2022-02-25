Швеція передає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу

"Швеція надає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу. Дякую пані прем'єр-міністерці Швеції за дієву підтримку. Будуємо антипутінську коаліцію разом", - написав він.

Нагадаємо, Україна нещодавно отримала чергову військову підтримку від Канади. Прибув другий літак з летальною зброєю.

Додамо, голова Верховної ради Руслан Стефанчук звернувся до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та закликав допомогти озброєннями і технікою.

Докладніше про те, що зараз відбувається в Україні, про ситуацію на Донбасі та на українських кордонах, реакцію миру на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.