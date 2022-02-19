Пулеметы и стрелковое оружие. В Украину прибыл самолет с оружием от Канады

Сегодня, 19 февраля в Украину прибыл рейс с военной помощью от Канады. Которым доставили винтовки и автоматы с оптическими прицелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в Twitter.

"Оружие для Вооруженных сил Украины от наших близких друзей. Мы получили военную помощь в виде винтовок, автоматов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения, военной техники. Спасибо за это важное и своевременное решение! Отдельное спасибо главе Минобороны Канады Аните Ананд", - написал Резников.

Фото: в Украину прибыл самолет с оружием от Канады (twitter.com/oleksiireznikov)