Швеция отменяет льготы по пропуску COVID-вакцинации для соседних стран

В четверг, 16 декабря, правительство Швеции заявило, что отменяет льготы по пропуску вакцинации от COVID для стран-соседей. Граждане из других северных стран должны будут предъявить действительный сертификат вакцинации против коронавируса при въезде в Швецию, начиная со следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

Так, с 21 декабря туристы из Норвегии, Финляндии, Дании и Исландии также должны будут предъявлять свои COVID-пропуска для въезда в Швецию.

Министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен также призвала всех путешественников пройти тестирование на коронавирус при въезде из-за ситуации в области общественного здравоохранения, которая ухудшается.

"Резко увеличивается распространение инфекции. Новый вариант вируса "Омикрон" затрудняет прогнозирование распространения инфекции в будущем", - сказала она.

Швеция ранее выделялась среди европейских стран своим сравнительным невмешательством в течение пандемии коронавируса. Власти не блокировали и не закрывали предприятия во время всплеска инфекции, вместо этого полагались на чувство гражданского долга граждан по борьбе с заболеваемостью. В частности, правительство делало упор на индивидуальной ответственности, а не на запретах.