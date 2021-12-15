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Израиль продлил запрет на въезд иностранцев и внес еще две страны в "красный" список

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Иерусалим, Среда 15 декабря 2021 23:19
Израиль продлил запрет на въезд иностранцев и внес еще две страны в "красный" список Фото: Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев еще на неделю (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Израиля продлило запрет на въезд иностранцев еще на 7 дней, до 29 декабря. Власти страны также приняли решение внести в список "красных" стран Великобританию и Данию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Израиля.

В сообщении отмечается, что решение о продлении правил, ограничивающих въезд и выезд из Израиля, принято на совещании правительства. Оно проходило в телефонном режиме.

Министры проголосовали за продление запрета на въезд в Израиль на дополнительные 7 дней, до среды, 29 декабря.

Кроме того, правительство одобрило внесение Великобритании и Дании в список "красных" стран. Решение вступает в силу в ночь на 17 декабря.

По данным издания The Jerusalem Post, в ближайшие дни список "красных" стран может быть расширен. В него могут внести США, Канаду, Ирландию, Норвегию, Испанию, Финляндию, Францию, Швецию и Объединенные Арабские Эмираты. Ограничения планируется ввести с 19 декабря.

Отметим, въезд в Израиль или посещение стран из "красного" списка возможно только после получения специального разрешения. О том, как его получить РБК-Украина сообщало в конце ноября.

Напомним, 10 декабря Израиль продлил запрет на въезд в страну на 10 дней до 22 декабря из-за распространения штамма "Омикрон".

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