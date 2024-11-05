Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійшло

Швеція надасть Україні пакет допомоги на суму 9 млн євро. До нього, зокрема, увійшли два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна під час спільного брифінгу з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.
За словами Боліна, пакет допомоги включає два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки. Кораблі передадуть підрозділам Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Крім цього до пакета входить 40 тисяч захисних масок та респіраторів, які використовуватимуть представники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Ми спостерігаємо за ситуацію і визнаємо, що Україна бореться за весь цивілізований світ. І ми будемо й надалі вас всеосяжно підтримувати, адже від вас залежить безпека всієї Європи", - зазначив шведський міністр.
Болін додав, що Швеція має наміри розширювати співпрацю між українським та шведським міністерствами.
"Ми поділяємо ваше бачення безпекової ситуації, яка неодмінно має вплив і на Швецію. Окрім того, ми хочемо перейняти ваш досвід, щоб також посилити наші сили у питанні безпеки", - зазначив він.
Нагадаємо, у вересні уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, вартість якого становить 4,6 млрд шведських крон (близько 400 млн євро).
У жовтні уряд Швеції ухвалив рішення виділити Україні 63 млн євро підтримки. Транш буде наданий у межах попередніх пакетів військової допомоги.
Також Швеція напередодні зими надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги. Він становитиме близько 10,3 млн доларів.
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