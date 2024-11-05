Швеция объявила о новом пакете помощи Украине: что в него вошло

Швеция передаст Украине пакет пособий на сумму 9 млн евро. В него, в частности, вошли два судна с оборудованием для усиления морской безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина во время совместного брифинга с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.
По словам Болина, пакет помощи включает в себя два судна с оборудованием для усиления морской безопасности. Корабли будут переданы подразделениям Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Кроме этого, в пакет входит 40 тысяч защитных масок и респираторов, которые будут использовать представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Мы наблюдаем за ситуацию и признаем, что Украина борется за весь цивилизованный мир. И мы будем и дальше вас всеобъемлющим образом поддерживать, ведь от вас зависит безопасность всей Европы", - отметил шведский министр.
Болин добавил, что Швеция намерена расширять сотрудничество между украинским и шведским министерствами.
"Мы разделяем ваше видение ситуации с безопасностью, которая непременно имеет влияние и на Швецию. Кроме того, мы хотим перенять ваш опыт, чтобы также усилить наши силы в вопросе безопасности", - отметил он.
Напомним, в сентябре правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи Украине , стоимость которого составляет 4,6 млрд шведских крон (около 400 млн евро).
В октябре правительство Швеции приняло решение выделить Украине 63 млн евро поддержки . Транш будет предоставлен в рамках предварительных пакетов военной помощи.
Также Швеция накануне зимы предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи . Он будет составлять около 10,3 млн. долларов.
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