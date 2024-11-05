Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійшло

Швеція надасть Україні пакет допомоги на суму 9 млн євро. До нього, зокрема, увійшли два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна під час спільного брифінгу з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.

За словами Боліна, пакет допомоги включає два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки. Кораблі передадуть підрозділам Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Крім цього до пакета входить 40 тисяч захисних масок та респіраторів, які використовуватимуть представники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Ми спостерігаємо за ситуацію і визнаємо, що Україна бореться за весь цивілізований світ. І ми будемо й надалі вас всеосяжно підтримувати, адже від вас залежить безпека всієї Європи", - зазначив шведський міністр.

Болін додав, що Швеція має наміри розширювати співпрацю між українським та шведським міністерствами.

"Ми поділяємо ваше бачення безпекової ситуації, яка неодмінно має вплив і на Швецію. Окрім того, ми хочемо перейняти ваш досвід, щоб також посилити наші сили у питанні безпеки", - зазначив він.