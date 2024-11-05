Швеция объявила о новом пакете помощи Украине: что в него вошло

Швеция передаст Украине пакет пособий на сумму 9 млн евро. В него, в частности, вошли два судна с оборудованием для усиления морской безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина во время совместного брифинга с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.

По словам Болина, пакет помощи включает в себя два судна с оборудованием для усиления морской безопасности. Корабли будут переданы подразделениям Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Кроме этого, в пакет входит 40 тысяч защитных масок и респираторов, которые будут использовать представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Мы наблюдаем за ситуацию и признаем, что Украина борется за весь цивилизованный мир. И мы будем и дальше вас всеобъемлющим образом поддерживать, ведь от вас зависит безопасность всей Европы", - отметил шведский министр.

Болин добавил, что Швеция намерена расширять сотрудничество между украинским и шведским министерствами.

"Мы разделяем ваше видение ситуации с безопасностью, которая непременно имеет влияние и на Швецию. Кроме того, мы хотим перенять ваш опыт, чтобы также усилить наши силы в вопросе безопасности", - отметил он.