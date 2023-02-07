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Швеція, Норвегія і ще 3 країни Півночі виступили проти повернення РФ у спорт

Фото: Штаб-квартира Міжнародного олімпійського комітету (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Олімпійські та паралімпійські національні комітети п'яти держав півночі Європи оприлюднили спільну заяву щодо намагань повернути російських і білоруських спортсменів у міжнародні змагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nordes Idrettsforbund.

Північна спортивна конфедерація опублікувала заяву щодо тривалої агресії РФ проти України. Функціонери Норвегії, Швеції, Ісландії, Фінляндії та Данії не бачать підстав для повернення росіян і білорусів у міжнародний спорт.

На думку північноєвропейських комітетів, ситуація в Україні не змінилася, тож спортсмени та офіційні особи РФ і Білорусі не можуть брати участь у змаганнях. Позиція функціонерів – розгляд повернення представників країни-агресорки та її союзниці в спорт не на часі. Також вони запевнили, що "непохитно підтримують український народ" і вимагають миру.

Нещодавно проти повернення росіян і білорусів до міжнародних змагань виступили Польща та країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія. Міжнародний олімпійський комітет спробував повернути спортсменів із РФ і Білорусі в нейтральному статусі до Ігор-2024 у Парижі. Остаточне рішення наразі не схвалили.

Раніше НОК України підготував план заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Окремо члени Національного олімпійського комітету проголосували за можливий бойкот Олімпіади. Цю ідею підтримали 109 членів із пристуніх 112-ти членів організації.

До слова, раніше Чехія визначилася щодо можливого бойкоту Олімпіади в разі участі РФ і Білорусі.

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