Швеция, Норвегия и еще 3 страны Севера выступили против возвращения РФ в спорт

Северная спортивная конфедерация опубликовала заявление о длительной агрессии РФ против Украины. Функционеры Норвегии, Швеции, Исландии, Финляндии и Дании не видят оснований к возвращению россиян и белорусов в международный спорт.

По мнению североевропейских комитетов, ситуация в Украине не изменилась, поэтому спортсмены и официальные лица РФ и Беларуси не могут участвовать в соревнованиях. Позиция функционеров – рассмотрение возвращения представителей страны-агрессорки и ее союзницы в спорт несвоевременно. Также они заверили, что "непреклонно поддерживают украинский народ" и требуют мира.

Недавно против возвращения россиян и белорусов в международные соревнования выступили Польша и страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония. Международный олимпийский комитет попытался вернуть спортсменов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе к Играм-2024 в Париже. Окончательное решение пока не одобрено.

Ранее НОК Украины подготовил план мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Отдельно члены Национального олимпийского комитета проголосовали за возможный бойкот Олимпиады. Эту идею поддержали 109 членов из присутствующих 112-ти членов организации.