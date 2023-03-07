Шведські військові у Литві навчать розмінуванню майже 50 українських інструкторів

Експерти зі Швеції, Норвегії та Ісландії навчатимуть українських інструкторів розмінуванню у Литві.

"Ідея полягає в тому, щоб підготувати 48 українських інструкторів, кожен із яких навчатиме по 100 саперів, тобто всього буде 4,8 тис. українських саперів. Це буде важливим внеском у зміцнення їхніх можливостей", - пояснив міністр.

У проекті беруть участь шведські інструктори з центру боєприпасів та розмінування ВС Swedec в Екше.

Підполковник Аксель Блумдаль зі шведського центру розмінування сказав, це буде 30-денне тренування у кілька етапів.

"Ще до війни Україна була однією з країн, на території якої знаходиться найбільша кількість боєприпасів обох світових воєн, що не розірвалися. Нині їх кількість поповнилася приблизно одним мільйоном гранат і великими площами з мінами", - сказав Блумдаль.