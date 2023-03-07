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Шведские военные в Литве научат разминированию почти 50 украинских инструкторов

Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Швеции приняло решение подготовить 48 украинских инструкторов, каждый из которых будет обучать по 100 саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Швеции Пола Йонсона, которое приводит Dagens Nyheter.

Эксперты из Швеции, Норвегии и Исландии будут обучать украинских инструкторов разминированию в Литве.

"Идея состоит в том, чтобы подготовить 48 украинских инструкторов, каждый из которых будет обучать по 100 саперов, то есть всего будет 4,8 тыс. украинских саперов. Это будет важным вкладом в укрепление их возможностей", – пояснил министр.

В проекте принимают участие шведские инструкторы из центра боеприпасов и разминирование ВС Swedec в Экше.

Подполковник Аксель Блумдаль из шведского центра разминирования сказал, что это будет 30-дневная тренировка в несколько этапов.

"Еще до войны Украина была одной из стран, на территории которой находится наибольшее количество неразорвавшихся боеприпасов обеих мировых войн. Сейчас их количество пополнилось примерно одним миллионом гранат и большими площадями с минами", - сказал Блумдаль.

Напомним, что власти Литвы решили направить в Германию около 40 своих инструкторов. Они приступят к обучению украинских военных.

Швеция передала Украине 4 катера, которые можно использовать как понтонные переправы. Также Украина получила 14 секций понтонов, которые можно комбинировать в переправы разной длины.

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