Фото: Литва направить інструкторів до Німеччини для навчання українських військових (Getty Images)

Влада Литви вирішила направити до Німеччини близько 40 своїх інструкторів. Вони візьмуться за навчання українських військових.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT, про це на пресконференції заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.