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Швеція надасть винищувачі Gripen для місії НАТО у Польщі

Фото: Марія Мальмер Стенергард, голова Міністерства закордонних справ Швеції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Швеція вперше надасть власні винищувачі для участі в операції НАТО на території іншої країни. Мова йде про патрулювання повітряного простору Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Швеції Марію Мальмер Стенергард, яку цитує Reuters.

Швеція планує надати до восьми винищувачів Jas Gripen. Стенергард додала, що уряд країни також пропонує взяти участь в захисті логістичних операцій на підтримку України в Польщі. 

"Ми пропонуємо, щоб Швеція надала максимум вісім літаків JAS Gripen з відповідним персоналом, в тому числі бойовим командуванням і підрозділами підтримки. Крім того, уряд пропонує, щоб Швеція надала засоби повітряного і морського спостереження і повітряно-десантні транспортні засоби", - заявила вона. 

Вступ Швеції до НАТО 

Швеція, яка протягом багатьох десятиліть дотримувалася політики нейтралітету, у зв’язку з посиленням загроз з боку Російської Федерації (РФ) та зростанням геополітичної нестабільності, подала заявку на вступ до Північноатлантичного договору у 2022 році.  

Країна офіційно стала 32-м членом Північноатлантичного альянсу 7 березня 2024 року. 

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ШвеціяПольщаНАТО