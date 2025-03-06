Швеция предоставит истребители Gripen для миссии НАТО в Польше

Швеция планирует предоставить до восьми истребителей Jas Gripen. Стенергард добавила, что правительство страны также предлагает принять участие в защите логистических операций в поддержку Украины в Польше.

"Мы предлагаем, чтобы Швеция предоставила максимум восемь самолетов JAS Gripen с соответствующим персоналом, в том числе боевым командованием и подразделениями поддержки. Кроме того, правительство предлагает, чтобы Швеция предоставила средства воздушного и морского наблюдения и воздушно-десантные транспортные средства", - заявила она.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция, которая в течение многих десятилетий придерживалась политики нейтралитета, в связи с усилением угроз со стороны Российской Федерации (РФ) и ростом геополитической нестабильности, подала заявку на вступление в Североатлантический договор в 2022 году.

Страна официально стала 32-м членом Североатлантического альянса 7 марта 2024 года.