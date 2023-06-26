Швеція надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги

Зокрема, Швеція підтримає український Червоний Хрест із придбанням медикаментів, санітарних та водоочисних засобів. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

До того ж, Швеція надасть фінансування Програмі розвитку ООН для відновлення енергетичної інфраструктури України та придбання обладнання для підтримання критично важливого постачання електроенергії.

Зазначається, що фінансування надається з програми міжнародної допомоги на 2023 рік, затвердженої шведським урядом окремо від пакета допомоги Україні.

В уряді повідомили, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швеція, серед іншого, надала Україні 152,6 млн євро гуманітарної допомоги, 64,2 млн євро на підтримку відновлення та 27 млн євро на підтримку реформ.

Допомога Україні від Швеції

Швеція підтримує Україну у повномасштабній війні, яку розпочала Росія. Так, в середині червня країна оголосила про новий пакет військової допомоги. Підтримка, зокрема, включає навчання українських пілотів на літаках JAS 39 Gripen.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про головні відмінності літаків Gripen та F-16.

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