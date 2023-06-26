Швеція надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги

Швеція представила новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови на загальну суму 380 млн шведських крон (32,51 млн євро).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу шведського уряду.
Зокрема, Швеція підтримає український Червоний Хрест із придбанням медикаментів, санітарних та водоочисних засобів. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
До того ж, Швеція надасть фінансування Програмі розвитку ООН для відновлення енергетичної інфраструктури України та придбання обладнання для підтримання критично важливого постачання електроенергії.
Зазначається, що фінансування надається з програми міжнародної допомоги на 2023 рік, затвердженої шведським урядом окремо від пакета допомоги Україні.
В уряді повідомили, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швеція, серед іншого, надала Україні 152,6 млн євро гуманітарної допомоги, 64,2 млн євро на підтримку відновлення та 27 млн євро на підтримку реформ.
Швеція підтримує Україну у повномасштабній війні, яку розпочала Росія. Так, в середині червня країна оголосила про новий пакет військової допомоги. Підтримка, зокрема, включає навчання українських пілотів на літаках JAS 39 Gripen.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про головні відмінності літаків Gripen та F-16.
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