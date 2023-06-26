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Швеция предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи

Фото: Швеция предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Швеция представила новый пакет помощи Украине для гуманитарных нужд и восстановления на общую сумму 380 млн шведских крон (32,51 млн евро).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу шведского правительства.

В частности, Швеция поддержит украинский Красный Крест в приобретении медикаментов, санитарных и водоочистных средств. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

К тому же, Швеция предоставит финансирование Программе развития ООН для восстановления энергетической инфраструктуры Украины и приобретения оборудования для поддержания критически важной поставки электроэнергии.

Отмечается, что финансирование предоставляется из программы международной помощи на 2023 год, утвержденной шведским правительством отдельно от пакета помощи Украине.

В правительстве сообщили, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Швеция, среди прочего, предоставила Украине 152,6 млн евро гуманитарной помощи, 64,2 млн евро на поддержку восстановления и 27 млн евро на поддержку реформ.

Помощь Украине от Швеции

Швеция поддерживает Украину в полномасштабной войне, которую начала Россия. Так, в середине июня страна объявила о новом пакете военной помощи. Поддержка, в частности, включает обучение украинских пилотов на самолетах JAS 39 Gripen.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о главных отличиях самолетов Gripen и F-16.

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