Швеція може допомогти Україні оплатити постачання Gripen: що пропонують

Загалом Київ та Стокгольм обговорюють угоду на постачання до 150 винищувачів Gripen E, сказав журналістам міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, Швеція може взяти на себе частину фінансування угоди. Є різні способи цього досягти.

"Фінансування просувається вперед, і ми тісно співпрацюємо з українською стороною... Ми можемо розглянути експортні кредити, заморожені російські активи та нашу програму допомоги Україні, яка становить 40 мільярдів крон наступного року та 40 мільярдів у 2027 році", - сказав Йонсон.

Він також додав, що Швеція представила угоду "коаліції охочих", деякі з них можуть допомогти її профінансувати. Також Швеція наполягає на обговоренні фінансування постачань літаків за рахунок заморожених активів Росії.

Вартість потенційної угоди щодо продажу літаків не розголошується. Відомо, що ціна старішої версії шведського винищувача складає від 30 до 60 мільйонів доларів залежно від комплектації.

Новітні версії JAS-39E/F можуть бути дорожчими: Таїланд у 2025 році отримав від Швеції чотири літаки Gripen, угода обійшлася у 5,3 мільярда шведських крон (приблизно 563 мільйони доларів). Такі ціни викликають питання щодо здатності України самостійно купити партію винищувачів, додає видання.