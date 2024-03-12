Швеція готова зміцнити найважливіший острів у Балтійському морі, - прем'єр

Швеція готова зміцнити оборону на найважливішому острові Балтійського моря. Новий член НАТО разом із союзниками обговорює, як краще протистояти Росії, яка стрімко мілітаризується.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Крістерссон заявив, що зміцнення острова Готланд, який експерти в галузі оборони і військові чиновники вважають найбільш стратегічно важливим місцем у Балтійському морі, увійде до першого списку питань, які необхідно обговорити з партнерами по НАТО.

Часто званий "гігантським авіаносцем", острів, розташований між Швецією і Латвією, неодноразово згадували на російському телебаченні як можливу мету в разі, якщо Москва спробує вторгнутися в країни Балтії.

"Це одна з очевидних речей, яку слід обговорити з нашими новими союзниками по НАТО. "Готланд завжди був важливий... це буде одним із багатьох питань для обговорення", - відповів Крістерссон на запитання, чи визнає Стокгольм необхідність зміцнення острова.

Прем'єр визнав, що Швеція має лише "невелику" військову присутність на Готланді, який інші натовські лідери з Північного і Балтійського регіонів регулярно називають критичною вразливістю для альянсу.

"Є багато питань, що стосуються того, як розмістити наші ресурси, на чому зосередитися найбільше. І очевидно, що все, що пов'язано з Балтійським морем, є таким очевидним кандидатом. Це стосується присутності на Готланді, а також спостереження, можливостей підводних човнів", - заявив він.

Готланд - острів у Швеції, розташований у Балтійському морі. Це найбільший острів країни. 14 і 15 січня 2022 року шведська армія терміново перекинула війська на острів, щоб впоратися з концентрацією російських десантних кораблів біля його узбережжя.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу 7 березня. Вона стала 32-м членом НАТО.

Туреччина виступала проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робочої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

Фінляндія офіційно стала членом НАТО 4 квітня 2023 року. Прапор країни також був піднятий біля штаб-квартири НАТО.

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